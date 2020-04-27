|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:28
Stringer написав:
Того типа, что вы процитировали, для того и позвали, чтобы он помог банку научиться давать качественные услуги, за эту работу, по тестированию, ему пообещали определённые плюшки...
ну каша в голове у пациента, зачем его цитировать?
Это как взять чувака на работу грузчиком, а он жалуется, что тяжести надо таскать
Так он как раз и выполнил свою работу — отчитался о результатах бета-тестирования.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3343
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:29
unknownurl написав:Stringer
, Цель моего поста: показать что оформление карты по прежнему ничем не отличается от того, которое было ранее.
А цель моего поста показать, что банк надо пинать, когда он нихера не хочет улучшений, а не когда он ищет варианты угодить клиенту
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11033
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 318 раз.
- Подякували: 1547 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:31
Ferlakur написав: Stringer написав:
Того типа, что вы процитировали, для того и позвали, чтобы он помог банку научиться давать качественные услуги, за эту работу, по тестированию, ему пообещали определённые плюшки...
ну каша в голове у пациента, зачем его цитировать?
Это как взять чувака на работу грузчиком, а он жалуется, что тяжести надо таскать
Так он как раз и выполнил свою работу — отчитался о результатах бета-тестирования.
Он написал, что не захотел связываться с банком, который на начальном этапе бета тестирования не может дать ему качественные услуги
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11033
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 318 раз.
- Подякували: 1547 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:49
Ferlakur написав:
отчитался о результатах бета-тестирования
Годный отчет.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 1371
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 кві, 2020 17:38
Striker написав:greenozon
На Viber. Номер указывал к которому привязан Viber, у других может на почту ещё прийти, по логике.
ОК, буду ждать.
Проверил почту, Вайбер, СМС-ки - пока нигде ничего.
Я так понимаю, без ссылки просто скачать не выйдет. Да и неправильно это будет, верно?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 3621
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 539 раз.
- Подякували: 1899 раз.
-
- Профіль
-
4
4
Додано: Вів 28 кві, 2020 17:38
Stringer написав:
...по тестированию, ему пообещали определённые плюшки...
Сначала завлекали именной картой с постоянным кешбеком, а после запуска именной карты не стало... Про кешбек тоже пока неизвестно на год или до конца срока действия карты
Насколько я понимаю, то отзывы про тестирование можно постить в Google Play. Но этот момент пока упустили.
Кстати, в релизной версии приложения можно оформить и NEW CARD с кешбеком (она где-то в конце списка находится, в начале списка не та карта).
Искатель написав:
Я так понимаю, без ссылки просто скачать не выйдет.
Без ссылки Вы скачаете релизную версию, где такой опции просто нет.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
- 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1916
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 251 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 кві, 2020 18:06
MASolomko
Кешбек по ній також на рік, як і по звичайній.. Рік це також постійно) відносно пів-року як було раніше. Якщо хтось отримав карту з 5 річним кб і це прописано десь - маякніть сюди - порадіємо разом).
Тобто карта нічим не відрізнятиметься від звичайної Нью.
Залишилось питання чим бета банкінг буде відрізнятись від діючого. Вангую, що крім типу "дистанційного оформлення" також нічим...
Але шуму сібас наробив)
щічки зарумяніли... оченята забігали у нас.
-
Viz
-
-
- Повідомлень: 851
- З нами з: 29.08.08
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 кві, 2020 19:02
NEW карту - сейчас пополнять любым способом бесплатно и выход СЕПОМ и п2п тоже бесплатно? правильно?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3886
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 551 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|