Є підозра, що відділення не розуміють, що від них хочуть і мовчки оформлюють той продукт, який вміють. Звідси і сканування документів, і довге оформлення, і неіменна картка.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 кві, 2020 19:57
Є підозра, що відділення не розуміють, що від них хочуть і мовчки оформлюють той продукт, який вміють. Звідси і сканування документів, і довге оформлення, і неіменна картка.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 28 кві, 2020 20:13
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Уже на сайте для оформления убрали слово «именная».
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