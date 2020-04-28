RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 870871872873

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 961
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:57

  MASolomko написав:Сначала завлекали именной картой с постоянным кешбеком, а после запуска именной карты не стало...

Є підозра, що відділення не розуміють, що від них хочуть і мовчки оформлюють той продукт, який вміють. Звідси і сканування документів, і довге оформлення, і неіменна картка.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4333
З нами з: 18.08.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

klug написав:
  MASolomko написав:Сначала завлекали именной картой с постоянным кешбеком, а после запуска именной карты не стало...

Є підозра, що відділення не розуміють, що від них хочуть і мовчки оформлюють той продукт, який вміють. Звідси і сканування документів, і довге оформлення, і неіменна картка.
Уже на сайте для оформления убрали слово «именная».
unknownurl
 
Повідомлень: 74
З нами з: 01.10.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:10

  unknownurl написав:
klug написав:
  MASolomko написав:Сначала завлекали именной картой с постоянным кешбеком, а после запуска именной карты не стало...

Є підозра, що відділення не розуміють, що від них хочуть і мовчки оформлюють той продукт, який вміють. Звідси і сканування документів, і довге оформлення, і неіменна картка.
Уже на сайте для оформления убрали слово «именная».

браво Укрсибу, какой размах и вовлечённость, сколько однако нужно было бета тестеров чтобы новость на сайте отредактировать :mrgreen:
еще и загон новых клиентов устроили :lol:
Lost
 
Повідомлень: 1436
З нами з: 07.02.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 870871872873
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ukrprom2014 і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.