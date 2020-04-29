unknownurl написав:Первые впечатления от бета-теста:
Забирав new card 24.04, як виявилось - перший у відділенні. Затратив не більше 10хв свого часу. Нічого не сканували, нічого не вводили. Вся процедура - по ідентифікаційному знайшли договір, роздрукували, я підписав і забрав на касі картку. Ні де черг не було
unknownurl написав:На страницу оформления карты с рамках бета-теста добавили информацию о карте и кешбеке.
А где Вы это видите? Я установил приложение, смотрю данные по карте, но таких подробностей не вижу ни в общей информации по карте, ни в тарифах.
+ Понял, на странице заявки на участие в бета-тестировании. А то я подумал, что уже в процессе оформления карты в приложении.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay