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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 871872873874

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 961
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:16

  unknownurl написав:Первые впечатления от бета-теста:
Зображення

Забирав new card 24.04, як виявилось - перший у відділенні. Затратив не більше 10хв свого часу. Нічого не сканували, нічого не вводили. Вся процедура - по ідентифікаційному знайшли договір, роздрукували, я підписав і забрав на касі картку. Ні де черг не було
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 12:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Sain_повернувся написав:Забирав new card 24.04, як виявилось - перший у відділенні

Плиииз, а шо за отд-е, де?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:58

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

На страницу оформления карты с рамках бета-теста добавили информацию о карте и кешбеке. Кешбек подключается на 1 год, что полностью соответствует условиям New card.

Так бы сразу, УкрСиббанк.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:43

unknownurl Шоу законченно!
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:57

а когда год закончится еще год кешбека будет или надо закрывать и открывать снова?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:04

Амвросий та мож продлят, если мы им еще нужны будем
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  unknownurl написав:На страницу оформления карты с рамках бета-теста добавили информацию о карте и кешбеке.

А где Вы это видите? Я установил приложение, смотрю данные по карте, но таких подробностей не вижу ни в общей информации по карте, ни в тарифах.

+
Понял, на странице заявки на участие в бета-тестировании. А то я подумал, что уже в процессе оформления карты в приложении.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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