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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 877878879880

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 15:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ananas1start написав:
  ingtrans написав:
  Ananas1start написав:втретє повторюю я карту відкрив в квітні а відключив смс в травні от зараз !!! це різні місяці . а те що в перший місяць користування смс бесплатні я знаю

Так тогда о каком отсутствии снятия 15 грн сейчас из-за отсутствия денег шла речь? Сейчас Укрсибу совершенно не интересно, есть ли у Вас на счету деньги.

типу воно в кінці місяця знімає ? а якщо не буде на рахунку )
Уйдешь в минус, если меньше 15 грн на счету.
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 16:26

  Ananas1start написав:втретє повторюю я карту відкрив в квітні а відключив смс в травні от зараз !!! це різні місяці . а те що в перший місяць користування смс бесплатні я знаю


за апрель у вас абонплату снимать не будут, т.к. она начинает начисляться только со второго месяца. Раз отключили в мае,значит за май абонплату в конце мая снимут. Можно включить назад до конца месяца, всёравно абонплату за май возьмут :) .
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 22:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

всплила реклама оцієї нової типу нюкарт, зайшов почитати заради цікавості , по середині реклами великими буквами пише карта з кешбеком 5% назажди і стоїть зірочка , прокрутив в сам низ , малими буквами пише напроти зірочки - кешбек дійский протягом року - фейспалм - такого безглуздого маркетингу я ще не зустрічав
цікаво, це тільки в одного мене викликає замість бажання отримати карту відштовхування такий наї...й маркетинг
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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