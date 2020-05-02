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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 тра, 2020 15:09
Ananas1start написав: ingtrans написав: Ananas1start написав:
втретє повторюю я карту відкрив в квітні а відключив смс в травні от зараз !!! це різні місяці . а те що в перший місяць користування смс бесплатні я знаю
Так тогда о каком отсутствии снятия 15 грн сейчас из-за отсутствия денег шла речь? Сейчас Укрсибу совершенно не интересно, есть ли у Вас на счету деньги.
типу воно в кінці місяця знімає ? а якщо не буде на рахунку )
Уйдешь в минус, если меньше 15 грн на счету.
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Додано: Суб 02 тра, 2020 16:26
Ananas1start написав:
втретє повторюю я карту відкрив в квітні а відключив смс в травні от зараз !!! це різні місяці . а те що в перший місяць користування смс бесплатні я знаю
за апрель у вас абонплату снимать не будут, т.к. она начинает начисляться только со второго месяца. Раз отключили в мае,значит за май абонплату в конце мая снимут. Можно включить назад до конца месяца, всёравно абонплату за май возьмут
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Додано: Суб 02 тра, 2020 22:56
всплила реклама оцієї нової типу нюкарт, зайшов почитати заради цікавості , по середині реклами великими буквами пише карта з кешбеком 5% назажди і стоїть зірочка , прокрутив в сам низ , малими буквами пише напроти зірочки - кешбек дійский протягом року - фейспалм - такого безглуздого маркетингу я ще не зустрічав
цікаво, це тільки в одного мене викликає замість бажання отримати карту відштовхування такий наї...й маркетинг
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