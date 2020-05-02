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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 878879880881

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:27

  omb написав:Ananas1start ну если 500 грн в месяц не надо...


щоб отримати 500 грн треба 20 000 в місчяць потратити в онйні , ізвінітє ви серйозно
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Ananas1start написав:щоб отримати 500 грн треба 20 000 в місчяць потратити в онйні , ізвінітє ви серйозно

10000 грн. Причем сюда входит коммуналка, Сильпо и др. аналогичные магазины.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:32

  Ananas1start написав:
  omb написав:Ananas1start ну если 500 грн в месяц не надо...


щоб отримати 500 грн треба 20 000 в місчяць потратити в онйні , ізвінітє ви серйозно

Серйозний математик однако. :)
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:43

  MASolomko написав:Банку стоило идти по пути А-Банка/monobank — открывать цифровую карту reSpawn/E-Shopping "с дивана" и при желании получить карту в отделении. Бета отстаёт от моды

А Банка мне отказала в виртуальной карте. Сказали, приходите в отделение!
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:01

  ingtrans написав:
  Ananas1start написав:щоб отримати 500 грн треба 20 000 в місчяць потратити в онйні , ізвінітє ви серйозно

10000 грн. Причем сюда входит коммуналка, Сильпо и др. аналогичные магазины.
а также если есть свободный лимит, то друзьям что-то оплатить :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:36

я написал там вопросы:

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proftpd66
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