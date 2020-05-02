щоб отримати 500 грн треба 20 000 в місчяць потратити в онйні , ізвінітє ви серйозно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 тра, 2020 13:27
щоб отримати 500 грн треба 20 000 в місчяць потратити в онйні , ізвінітє ви серйозно
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Додано: Нед 03 тра, 2020 13:30
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
10000 грн. Причем сюда входит коммуналка, Сильпо и др. аналогичные магазины.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Нед 03 тра, 2020 13:32
Додано: Нед 03 тра, 2020 13:43
Додано: Нед 03 тра, 2020 14:01
а также если есть свободный лимит, то друзьям что-то оплатить
Кешбечные карты!
Додано: Нед 03 тра, 2020 14:36
я написал там вопросы:
Лучшая карта для cashback'а
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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