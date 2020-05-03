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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 879880881882

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:25

  Амвросий написав:
  ingtrans написав:Я себе поставил бету, хотя New Card уже была. Толку пока, правда, никакого, различий не увидел, хотя по номеру версия отличается.


различия есть. Пользуясь бета версией вы даёте согласие на то, что банк не несёт никакой ответственности за любые ошибки. Т.е. если при какой-то операции в бета версии исчезнут деньги, винить можно в этом только себя :D

в беті нема плати за смс по картці, в не беті писали що ніби є
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 891
З нами з: 13.10.14
Подякував: 133 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:43

Sain_повернувся портмоне, тас2ю, некст.приват и тп и тд + от поставщиков зависит
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omb
 
Повідомлень: 1067
З нами з: 08.04.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 68 раз.
 
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