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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 879880881882

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:25

  Амвросий написав:
  ingtrans написав:Я себе поставил бету, хотя New Card уже была. Толку пока, правда, никакого, различий не увидел, хотя по номеру версия отличается.


различия есть. Пользуясь бета версией вы даёте согласие на то, что банк не несёт никакой ответственности за любые ошибки. Т.е. если при какой-то операции в бета версии исчезнут деньги, винить можно в этом только себя :D

в беті нема плати за смс по картці, в не беті писали що ніби є
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 22:43

Sain_повернувся портмоне, тас2ю, некст.приват и тп и тд + от поставщиков зависит
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 02:49

  Sain_повернувся написав:в беті нема плати за смс по картці, в не беті писали що ніби є


плата за смс идет по карте, а не за пользование ИБ - это называется услуга Star Inform, она к ИБ не привязана. ИБ можно вообще не пользоваться, на плату за смс это не должно влиять, я так думаю :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 07:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  denmayer написав:А Банка мне отказала в виртуальной карте. Сказали, приходите в отделение!
monobank и А-Банк откатили всё назад. НБУ опубликовал пресс релиз, но не выложил постановление.

  V2 написав:Бета-тестером можна стати тільки новому клієнтові чи власник Нью-кард теж ним може бути?
Тільки новий клієнт.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 09:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  MASolomko написав:Тільки новий клієнт.

А почему нет? Понятно, что новую карту не оформишь, но саму бету установить-то можно. Чем это не бета-тестинг? :)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 09:14

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ingtrans написав:Чем это не бета-тестинг?

Потому что маркетологи переподносят карту как подарок за бетатестинг.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 09:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ukrprom2014 написав:Потому что маркетологи переподносят карту как подарок за бетатестинг.

Вопрос совсем не к маркетологам.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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