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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 тра, 2020 22:25
Амвросий написав: ingtrans написав:
Я себе поставил бету, хотя New Card уже была. Толку пока, правда, никакого, различий не увидел, хотя по номеру версия отличается.
различия есть. Пользуясь бета версией вы даёте согласие на то, что банк не несёт никакой ответственности за любые ошибки. Т.е. если при какой-то операции в бета версии исчезнут деньги, винить можно в этом только себя
в беті нема плати за смс по картці, в не беті писали що ніби є
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Sain_повернувся
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Додано: Нед 03 тра, 2020 22:43
Sain_повернувся портмоне, тас2ю, некст.приват и тп и тд + от поставщиков зависит
Кешбечные карты!
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Додано: Пон 04 тра, 2020 07:23
denmayer написав:
А Банка мне отказала в виртуальной карте. Сказали, приходите в отделение!
monobank и А-Банк откатили всё назад. НБУ опубликовал пресс релиз, но не выложил постановление.
V2 написав:
Бета-тестером можна стати тільки новому клієнтові чи власник Нью-кард теж ним може бути?
Тільки новий клієнт.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
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MASolomko
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Додано: Пон 04 тра, 2020 09:11
MASolomko написав:
Тільки новий клієнт.
А почему нет? Понятно, что новую карту не оформишь, но саму бету установить-то можно. Чем это не бета-тестинг?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Пон 04 тра, 2020 09:14
ingtrans написав:
Чем это не бета-тестинг?
Потому что маркетологи переподносят карту как подарок за бетатестинг.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Додано: Пон 04 тра, 2020 09:21
ukrprom2014 написав:
Потому что маркетологи переподносят карту как подарок за бетатестинг.
Вопрос совсем не к маркетологам.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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