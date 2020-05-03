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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 880881882883

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 10:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Sain_повернувся написав:При підключенні послуги стар інформ через бету пише: за підключення - 0.00, щомісячна плата - 0.00

Не в бете тоже так писало.
Востаннє редагувалось ingtrans в Пон 04 тра, 2020 14:42, всього редагувалось 1 раз.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 13:28

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Коллеги, АШАН-кредитку можно чем-то гасить чтоб день в день что прошло по счету?
При переводе с НьюКарда бает что зачисление сл. днем.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:34

  Sain_повернувся написав:При підключенні послуги стар інформ через бету пише: за підключення - 0.00, щомісячна плата - 0.00


Вот тарифы: https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf

пункт 10.2 Щомісячна плата за надання виписок по картковому рахунку за допомогою мобільного зв'язку Star Inform(8) - 15 грн
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:50

по аптекам болт?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

IMPRINTER, пока да. Кешбек не начислен. :(
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:14

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Подскажите, пожалуйста, если потянуть с ньюкард на коко в приложении скунса, сибас возьмёт мзду?
patrikk
 
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