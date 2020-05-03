Не в бете тоже так писало.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 тра, 2020 10:42
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Не в бете тоже так писало.
Востаннє редагувалось ingtrans в Пон 04 тра, 2020 14:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 13:28
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Коллеги, АШАН-кредитку можно чем-то гасить чтоб день в день что прошло по счету?
При переводе с НьюКарда бает что зачисление сл. днем.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Додано: Пон 04 тра, 2020 14:34
Вот тарифы:
пункт 10.2 Щомісячна плата за надання виписок по картковому рахунку за допомогою мобільного зв'язку Star Inform(8) - 15 грн
Додано: Пон 04 тра, 2020 14:50
по аптекам болт?
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Додано: Пон 04 тра, 2020 15:22
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
IMPRINTER, пока да. Кешбек не начислен.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 04 тра, 2020 16:14
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Подскажите, пожалуйста, если потянуть с ньюкард на коко в приложении скунса, сибас возьмёт мзду?
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