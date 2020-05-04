chipmunk написав:Отут кишмиш буде, хто зна?
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выставьте все лимиты кроме оплаты в инете в ноль, если оплата пройдет - будет, не пройдет - не будет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 тра, 2020 18:20
выставьте все лимиты кроме оплаты в инете в ноль, если оплата пройдет - будет, не пройдет - не будет.
Додано: Пон 04 тра, 2020 19:17
Повідомлення з ваучером надійде і куди, якщо смс відімкнено з пушами?
Додано: Пон 04 тра, 2020 21:38
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