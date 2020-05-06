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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 882883884885886887>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 18:20

  chipmunk написав:Отут кишмиш буде, хто зна? https://goodwine.com.ua

выставьте все лимиты кроме оплаты в инете в ноль, если оплата пройдет - будет, не пройдет - не будет.
Hack-Stock
 
Повідомлень: 501
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 19:17

  chipmunk написав:
  Ananas1start написав:хмм цікаво і як це вигладає , ти робиш оплату тобі треба ввести код і ти звониш на гарячу лінію , взнаєш код і швидко його вносиш ?

Дзвониш, проходиш ідентифікацію, потім оплата щоб швидко сказали код


Повідомлення з ваучером надійде і куди, якщо смс відімкнено з пушами?
Viz
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:38

  Viz написав:Повідомлення з ваучером надійде і куди, якщо смс відімкнено з пушами?


на горячую линию
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 22:32

Из-за 15 грн столько телодвижений... Надо оно вам...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 22:50

omb

Мені ні.. та є люди, яким треба :)
Viz
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 02:27

по большому счёту смс коды нужны только первый раз, когда привязываешь карту к сервису. Поэтому первый месяц подвязать карту к сервисам, а потом можно отключить.

После отключения Star Inform, приходят такие смс:
- коды подтверждения по операциям в UKRSIB online
- по начислению кешбека
- по подключению к акциям типа "розіграш призів серед користувачів UKRSIB online"
- с кодом ваучера и ссылкой на активацию от очевигоды

Не приходят такие смс:
- уведомления по движению денег на счету

На счёт смс по 3D Secure пока не знаю, мне они приходили только при первой привязке к сервису, когда Star Inform был ещё включен
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:15

  Амвросий написав:На счёт смс по 3D Secure пока не знаю, мне они приходили только при первой привязке к сервису, когда Star Inform был ещё включен

не приходять. У мене при отриманні картки Star Inform не був підключений, відповідно 3D Secure не працював і інтернет магазини посилали на ..., не можливо було привязати картку до ApplePay, додоти в гаманець мастеркард і тд. Включив Star Inform і все запрацювало
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Регистрировался 10 дней назад,а в бета тестеры не приглашают.Что делаю не так?
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
https://moneta.ua/?ref=KP1QAY4V Делайте покупки с кэшбэк. https://grivasi.com/welcome/?user=10735 Кэшбек.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Viz написав:якщо смс відімкнено з пушами?

Звоните 729 - там продиктуют
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:37

Выдали New Card 535432.
Сказали, шо других теперь не будет. Причем за 10 мин менагер оформил -- метеор, ёпт.
А вот до АТМ пришлось в очереди стоять минут 15 :mrgreen:
Пока ждю СМСку про подключение к КБ
Старые 516930 теперь идут как Велкам и по новому тарифу с абонкой 250грн :)
У жены старая 516930 в тарифе New Card :)
С Сибасом не заскучаешь, адназначна
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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