по большому счёту смс коды нужны только первый раз, когда привязываешь карту к сервису. Поэтому первый месяц подвязать карту к сервисам, а потом можно отключить.
После отключения Star Inform, приходят такие смс: - коды подтверждения по операциям в UKRSIB online - по начислению кешбека - по подключению к акциям типа "розіграш призів серед користувачів UKRSIB online" - с кодом ваучера и ссылкой на активацию от очевигоды
Не приходят такие смс: - уведомления по движению денег на счету
На счёт смс по 3D Secure пока не знаю, мне они приходили только при первой привязке к сервису, когда Star Inform был ещё включен
Амвросий написав:На счёт смс по 3D Secure пока не знаю, мне они приходили только при первой привязке к сервису, когда Star Inform был ещё включен
не приходять. У мене при отриманні картки Star Inform не був підключений, відповідно 3D Secure не працював і інтернет магазини посилали на ..., не можливо було привязати картку до ApplePay, додоти в гаманець мастеркард і тд. Включив Star Inform і все запрацювало
Выдали New Card 535432. Сказали, шо других теперь не будет. Причем за 10 мин менагер оформил -- метеор, ёпт. А вот до АТМ пришлось в очереди стоять минут 15 Пока ждю СМСку про подключение к КБ Старые 516930 теперь идут как Велкам и по новому тарифу с абонкой 250грн У жены старая 516930 в тарифе New Card С Сибасом не заскучаешь, адназначна