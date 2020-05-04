по большому счёту смс коды нужны только первый раз, когда привязываешь карту к сервису. Поэтому первый месяц подвязать карту к сервисам, а потом можно отключить.
После отключения Star Inform, приходят такие смс: - коды подтверждения по операциям в UKRSIB online - по начислению кешбека - по подключению к акциям типа "розіграш призів серед користувачів UKRSIB online" - с кодом ваучера и ссылкой на активацию от очевигоды
Не приходят такие смс: - уведомления по движению денег на счету
На счёт смс по 3D Secure пока не знаю, мне они приходили только при первой привязке к сервису, когда Star Inform был ещё включен