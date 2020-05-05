И только в рабочее время.
Иначе получите дулю:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 тра, 2020 20:47
И только в рабочее время.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 21:53
см. viewtopic.php?p=4937037#p4937037
... делайте хоть что-нибудь!
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