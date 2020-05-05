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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 882883884885

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:47

  ramzes4 написав:
  patrikk написав:Подскажите, пожалуйста, если потянуть с ньюкард на коко в приложении скунса, сибас возьмёт мзду?

Чтобы даром - СЭПом из приложения/онлайн-банкинга Укрсиба отправляйте :idea:

И только в рабочее время.
Иначе получите дулю:


Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:45

clientage

А что не так с этим БИНом?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:53

  Amid написав:clientage

А что не так с этим БИНом?

см. viewtopic.php?p=4937037#p4937037
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 882883884885
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