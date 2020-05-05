УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 тра, 2020 20:47
ramzes4 написав: patrikk написав:
Подскажите, пожалуйста, если потянуть с ньюкард на коко в приложении скунса, сибас возьмёт мзду?
Чтобы даром - СЭПом из приложения/онлайн-банкинга Укрсиба отправляйте
И только в рабочее время.
Иначе получите дулю:
карта с Бесплатная и еще кешбеком +300грн. в подарок тут: Подробно отвечу всем! http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Додано: Вів 05 тра, 2020 21:45
clientage А что не так с этим БИНом?
Amid
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Додано: Вів 05 тра, 2020 21:53
Amid написав: clientage
А что не так с этим БИНом?
см.
viewtopic.php?p=4937037#p4937037
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Вів 05 тра, 2020 22:44
люди, подскажите, если привата карту заблокировала исполнительная служба , в каком банке можно открыть чтоб не блокировали ? не до всех же они дотягуться могут
serp6769
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Додано: Вів 05 тра, 2020 22:51
serp6769 написав:
люди, подскажите, если привата карту заблокировала исполнительная служба , в каком банке можно открыть чтоб не блокировали ? не до всех же они дотягуться могут
до всех, вопрос времени. Оформляйте на родственника.
Hack-Stock
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Додано: Вів 05 тра, 2020 23:11
Підозрюваний в крадіжці 1,1 млрд грн «УкрСиббанку» нардеп п'ятьох скликань перебуває з родиною в Росії
https://zaxid.net/eks_nardepu_dmitru_sv ... f_n1501833
Екс-нардепу Дмитру Святашу дали дозвіл на отримання громадянства РФ
карта с Бесплатная и еще кешбеком +300грн. в подарок тут: Подробно отвечу всем! http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Додано: Вів 05 тра, 2020 23:13
clientage написав:
Выдали New Card 535432.
Сказали, шо других теперь не будет. Причем за 10 мин менагер оформил -- метеор, ёпт.
А вот до АТМ пришлось в очереди стоять минут 15
Пока ждю СМСку про подключение к КБ
Старые 516930 теперь идут как Велкам и по новому тарифу с абонкой 250грн
У жены старая 516930 в тарифе New Card
С Сибасом не заскучаешь, адназначна
Я додатком активував, до атм не йшов. СМС про КБ надійде наступного дня.
Viz
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