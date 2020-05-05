И только в рабочее время.
Иначе получите дулю:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 тра, 2020 20:47
И только в рабочее время.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 21:53
см. viewtopic.php?p=4937037#p4937037
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 05 тра, 2020 22:44
люди, подскажите, если привата карту заблокировала исполнительная служба , в каком банке можно открыть чтоб не блокировали ? не до всех же они дотягуться могут
Додано: Вів 05 тра, 2020 22:51
Додано: Вів 05 тра, 2020 23:11
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Підозрюваний в крадіжці 1,1 млрд грн «УкрСиббанку» нардеп п'ятьох скликань перебуває з родиною в Росії
Екс-нардепу Дмитру Святашу дали дозвіл на отримання громадянства РФ
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Додано: Вів 05 тра, 2020 23:13
Я додатком активував, до атм не йшов. СМС про КБ надійде наступного дня.
Додано: Сер 06 тра, 2020 01:12
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
По акции "Аптечка", сначала кормили завтраками дня 3, потом уже чешут что 22 апреля дали код-ваучер (боже какой маразм)
и начисление будет ровно через 2 недели, тоесть получается что это 6 мая.
А вообще смахивает на то что они хотят проморозится и тупо кинуть, но не выйдет, есть скриншоты акции, которые полетят в НБУ, сразу после того как мне надоест это шаромыжничество сибаса с его недо акциями.
На практике такого рода опыт показал что после жалобы в НБУ они (банки) начинают прыгать на задних лапах и вопрос решается за один день, хотя до этого могли позволять себе морозиться по пол года, футболить и ничего не делать. Мне нравится это новшество. Банк быдлячит? - 1 емейл все исправит.
Кому не нравится кидок с именными картами, писать сюда: nbu@bank.gov.ua
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