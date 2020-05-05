Додано: Сер 06 тра, 2020 01:12

По акции "Аптечка", сначала кормили завтраками дня 3, потом уже чешут что 22 апреля дали код-ваучер (боже какой маразм)

и начисление будет ровно через 2 недели, тоесть получается что это 6 мая.

А вообще смахивает на то что они хотят проморозится и тупо кинуть, но не выйдет, есть скриншоты акции, которые полетят в НБУ, сразу после того как мне надоест это шаромыжничество сибаса с его недо акциями.

На практике такого рода опыт показал что после жалобы в НБУ они (банки) начинают прыгать на задних лапах и вопрос решается за один день, хотя до этого могли позволять себе морозиться по пол года, футболить и ничего не делать. Мне нравится это новшество. Банк быдлячит? - 1 емейл все исправит.

Кому не нравится кидок с именными картами, писать сюда: nbu@bank.gov.ua