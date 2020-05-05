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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 883884885886>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:47

  ramzes4 написав:
  patrikk написав:Подскажите, пожалуйста, если потянуть с ньюкард на коко в приложении скунса, сибас возьмёт мзду?

Чтобы даром - СЭПом из приложения/онлайн-банкинга Укрсиба отправляйте :idea:

И только в рабочее время.
Иначе получите дулю:


Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:45

clientage

А что не так с этим БИНом?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:53

  Amid написав:clientage

А что не так с этим БИНом?

см. viewtopic.php?p=4937037#p4937037
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:51

serp6769
до всех, вопрос времени. Оформляйте на родственника.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Підозрюваний в крадіжці 1,1 млрд грн «УкрСиббанку» нардеп п'ятьох скликань перебуває з родиною в Росії
https://zaxid.net/eks_nardepu_dmitru_sv ... f_n1501833
Екс-нардепу Дмитру Святашу дали дозвіл на отримання громадянства РФ
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:13

  clientage написав:Выдали New Card 535432.
Сказали, шо других теперь не будет. Причем за 10 мин менагер оформил -- метеор, ёпт.
А вот до АТМ пришлось в очереди стоять минут 15 :mrgreen:
Пока ждю СМСку про подключение к КБ
Старые 516930 теперь идут как Велкам и по новому тарифу с абонкой 250грн :)
У жены старая 516930 в тарифе New Card :)
С Сибасом не заскучаешь, адназначна


Я додатком активував, до атм не йшов. СМС про КБ надійде наступного дня.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 01:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

По акции "Аптечка", сначала кормили завтраками дня 3, потом уже чешут что 22 апреля дали код-ваучер (боже какой маразм)
и начисление будет ровно через 2 недели, тоесть получается что это 6 мая.
А вообще смахивает на то что они хотят проморозится и тупо кинуть, но не выйдет, есть скриншоты акции, которые полетят в НБУ, сразу после того как мне надоест это шаромыжничество сибаса с его недо акциями.
На практике такого рода опыт показал что после жалобы в НБУ они (банки) начинают прыгать на задних лапах и вопрос решается за один день, хотя до этого могли позволять себе морозиться по пол года, футболить и ничего не делать. Мне нравится это новшество. Банк быдлячит? - 1 емейл все исправит.
Кому не нравится кидок с именными картами, писать сюда: nbu@bank.gov.ua
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 06:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  clientage написав:Выдали New Card 535432.
Сказали, шо других теперь не будет. Причем за 10 мин менагер оформил -- метеор, ёпт.
А заявку на карту подавал через канал бета? Если нет, то раньше был клиентом этого банка?

  Maksi2 написав:Кому не нравится кидок с именными картами, писать сюда...
А зачем тебе именная карта debit Mastercard? Тем более карта фактически на год и в 99% для оплат в сети внутри страны.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 08:18

На прошлой неделе в Киеве, на Горького, новый клиент просто зашёл с улицы, сказал "хочу Нью".
Через час ушёл с 516930.
Ничего не скачивал, нигде не регался, никуда не звонил - просто зашёл с улицы
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 08:29

  clientage написав:Выдали New Card 535432.
Сказали, шо других теперь не будет. Причем за 10 мин менагер оформил -- метеор, ёпт.
А вот до АТМ пришлось в очереди стоять минут 15 :mrgreen:
Пока ждю СМСку про подключение к КБ
Старые 516930 теперь идут как Велкам и по новому тарифу с абонкой 250грн :)
У жены старая 516930 в тарифе New Card :)
С Сибасом не заскучаешь, адназначна

Это бета?
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