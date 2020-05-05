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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 883884885886

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 08:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Maksi2 написав:Кому не нравится кидок с именными картами, писать сюда: nbu@bank.gov.ua

на деревню дедушке
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 09:09

  mustbe написав:Через час ушёл с 516930.
Прогресс налицо :)
Кешбечные карты!
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Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 09:18

  mustbe написав:На прошлой неделе в Киеве, на Горького, новый клиент просто зашёл с улицы, сказал "хочу Нью".
Через час ушёл с 516930.
Ничего не скачивал, нигде не регался, никуда не звонил - просто зашёл с улицы

ну я ж рассказывал 2 мес назад, шо точно так же сделал карту жене
А вот вчера и себе, но уже с др. БИНом, правда я ушел через 30 мин, из них 15 мин в очереди к АТМ :)
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 883884885886
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