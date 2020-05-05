Maksi2 написав:Кому не нравится кидок с именными картами, писать сюда: nbu@bank.gov.ua
на деревню дедушке
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 тра, 2020 08:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
на деревню дедушке
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Сер 06 тра, 2020 09:09
Кешбечные карты!
Додано: Сер 06 тра, 2020 09:18
ну я ж рассказывал 2 мес назад, шо точно так же сделал карту жене
А вот вчера и себе, но уже с др. БИНом, правда я ушел через 30 мин, из них 15 мин в очереди к АТМ
... делайте хоть что-нибудь!
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