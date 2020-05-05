УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 тра, 2020 08:50
Maksi2 написав:
Кому не нравится кидок с именными картами, писать сюда:
nbu@bank.gov.ua
на деревню дедушке
карта с Бесплатная и еще кешбеком +300грн. в подарок тут: Подробно отвечу всем! http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Повідомлень: 1433
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 101 раз.
Профіль
Додано: Сер 06 тра, 2020 09:09
mustbe написав:
Через час ушёл с 516930.
Прогресс налицо
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 1079
З нами з: 08.04.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 68 раз.
Профіль
Додано: Сер 06 тра, 2020 09:18
mustbe написав:
На прошлой неделе в Киеве, на Горького, новый клиент просто зашёл с улицы, сказал "хочу Нью".
Через час ушёл с 516930.
Ничего не скачивал, нигде не регался, никуда не звонил - просто зашёл с улицы
ну я ж рассказывал 2 мес назад, шо точно так же сделал карту жене
А вот вчера и себе, но уже с др. БИНом, правда я ушел через 30 мин, из них 15 мин в очереди к АТМ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 31257
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2485 раз.
Подякували: 3642 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 06 тра, 2020 11:58
ТЕХНІЧНІ РОБОТИ В СИСТЕМАХ БАНКУ З 9 ДО 11 ТРАВНЯ
Звертаємо вашу увагу, що зняття коштів та розрахунки карткою будуть доступні в межах залишку, який був на рахунку станом на 01:00 09.05.2020.
Також зміна лімітів за картками буде не доступна.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Повідомлень: 1952
З нами з: 08.03.18
Подякував: 123 раз.
Подякували: 257 раз.
Профіль
Додано: Сер 06 тра, 2020 11:59
New Card в Епіцентрі (ex 27.ua) буде кешбек?
Sirchyk
Повідомлень: 118
З нами з: 17.03.12
Подякував: 292 раз.
Подякували: 14 раз.
Профіль
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:00
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/410927/
А не жирно на 3 дні клієнтів без ІБ залишити? Це ж можна цілий ДЦ винести і назад занести.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
Повідомлень: 4344
З нами з: 18.08.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 540 раз.
Профіль
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:56
Приложение уже сейчас почти на боку
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 11272
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6789 раз.
Подякували: 3026 раз.
Профіль
3
2
3
Додано: Сер 06 тра, 2020 13:07
MASolomko написав: ТЕХНІЧНІ РОБОТИ В СИСТЕМАХ БАНКУ З 9 ДО 11 ТРАВНЯ
Звертаємо вашу увагу, що зняття коштів та розрахунки карткою будуть доступні в межах залишку, який був на рахунку станом на 01:00 09.05.2020.
Також зміна лімітів за картками буде не доступна.
Аптечный кешБек будут начислять.
Gost2013
Повідомлень: 131
З нами з: 15.09.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 6 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему