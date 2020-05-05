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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 883884885886

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 08:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Maksi2 написав:Кому не нравится кидок с именными картами, писать сюда: nbu@bank.gov.ua

на деревню дедушке
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 09:09

  mustbe написав:Через час ушёл с 516930.
Прогресс налицо :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 09:18

  mustbe написав:На прошлой неделе в Киеве, на Горького, новый клиент просто зашёл с улицы, сказал "хочу Нью".
Через час ушёл с 516930.
Ничего не скачивал, нигде не регался, никуда не звонил - просто зашёл с улицы

ну я ж рассказывал 2 мес назад, шо точно так же сделал карту жене
А вот вчера и себе, но уже с др. БИНом, правда я ушел через 30 мин, из них 15 мин в очереди к АТМ :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 11:58

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ТЕХНІЧНІ РОБОТИ В СИСТЕМАХ БАНКУ З 9 ДО 11 ТРАВНЯ

Звертаємо вашу увагу, що зняття коштів та розрахунки карткою будуть доступні в межах залишку, який був на рахунку станом на 01:00 09.05.2020.
Також зміна лімітів за картками буде не доступна.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 11:59

New Card в Епіцентрі (ex 27.ua) буде кешбек?
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:00

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/410927/
А не жирно на 3 дні клієнтів без ІБ залишити? Це ж можна цілий ДЦ винести і назад занести.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:56

Приложение уже сейчас почти на боку
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:07

  MASolomko написав:ТЕХНІЧНІ РОБОТИ В СИСТЕМАХ БАНКУ З 9 ДО 11 ТРАВНЯ

Звертаємо вашу увагу, що зняття коштів та розрахунки карткою будуть доступні в межах залишку, який був на рахунку станом на 01:00 09.05.2020.
Також зміна лімітів за картками буде не доступна.


Аптечный кешБек будут начислять.
Gost2013
 
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