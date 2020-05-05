Maksi2 написав:Кому не нравится кидок с именными картами, писать сюда: nbu@bank.gov.ua
на деревню дедушке
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 тра, 2020 08:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
на деревню дедушке
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Сер 06 тра, 2020 09:09
Кешбечные карты!
Додано: Сер 06 тра, 2020 09:18
ну я ж рассказывал 2 мес назад, шо точно так же сделал карту жене
А вот вчера и себе, но уже с др. БИНом, правда я ушел через 30 мин, из них 15 мин в очереди к АТМ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 06 тра, 2020 11:58
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Звертаємо вашу увагу, що зняття коштів та розрахунки карткою будуть доступні в межах залишку, який був на рахунку станом на 01:00 09.05.2020.
Також зміна лімітів за картками буде не доступна.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:00
А не жирно на 3 дні клієнтів без ІБ залишити? Це ж можна цілий ДЦ винести і назад занести.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:56
Приложение уже сейчас почти на боку
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 06 тра, 2020 13:07
Аптечный кешБек будут начислять.
Додано: Сер 06 тра, 2020 13:44
Панове порадьте будь ласка по розетцi - вперше оплатив NewCard через сайт розетки (вона ж була продавцем) i у випиcцi ця сума зараз з позначкою "продукти". А на iнших сайтах, еоли я платив та отримував кешбек було "послуги - оплата в iнтернетi". А зараз ця приписка (оплата в iнтернетi) вiдсутня. То чи попаде моя сьогоднiшня покупка пiд кешбек чи нi? Заздалегiдь вдячний за вiдповiдi.
Додано: Сер 06 тра, 2020 14:52
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Alien, після сплати до проведенням за рахунком у переліку операцій за карткою назва операції має вигляд "Оплата товарів\послуг - інтернет\..." і, при цьому, оплата йде в рамках ліміту інтернет-операцій — кешбек буде.
Після проводки напис "Оплата товарів\послуг - інтернет\" пропадає. Також він відсутній, якщо інтернет-операція пройшла через POS і кешбеку не буде.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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