Alien написав:Панове порадьте будь ласка по розетцi - вперше оплатив NewCard через сайт розетки (вона ж була продавцем) i у випиcцi ця сума зараз з позначкою "продукти". А на iнших сайтах, еоли я платив та отримував кешбек було "послуги - оплата в iнтернетi". А зараз ця приписка (оплата в iнтернетi) вiдсутня. То чи попаде моя сьогоднiшня покупка пiд кешбек чи нi? Заздалегiдь вдячний за вiдповiдi.
Рекомендую смотреть на интернет лимит после оплаты картой. Если оплата вошла в интернет лимит, кешбек будет.
На категории в интернет банкинге обращать внимания не стоит...