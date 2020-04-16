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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 тра, 2020 14:57
Alien 99% что будет все ок
Кешбечные карты!
Додано: Сер 06 тра, 2020 14:58
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Рекомендую смотреть на интернет лимит после оплаты картой. Если оплата вошла в интернет лимит, кешбек будет.
На категории в интернет банкинге обращать внимания не стоит...
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:57
Я перепрошую, а де саме можна побачити цей залишок інтернет-ліміту в додатку (або в інтернет-банкінгу)?
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:04
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Не знаю как кешбек на заказ ждал 2 недели так и не отправили.
Заявление на возврат денег отправил 16-04-20.
Бухгалтерия занята. Ждите...
В этой связи Яценюк подчеркнул, что победа ВОЗМОЖНА, если объединиться всем против агрессора.
Это - наше будущее", - заявил премьер-министр Украины.
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