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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 тра, 2020 14:57
Alien 99% что будет все ок
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 06 тра, 2020 14:58
Alien написав:Панове порадьте будь ласка по розетцi - вперше оплатив NewCard через сайт розетки (вона ж була продавцем) i у випиcцi ця сума зараз з позначкою "продукти". А на iнших сайтах, еоли я платив та отримував кешбек було "послуги - оплата в iнтернетi". А зараз ця приписка (оплата в iнтернетi) вiдсутня. То чи попаде моя сьогоднiшня покупка пiд кешбек чи нi? Заздалегiдь вдячний за вiдповiдi.
Рекомендую смотреть на интернет лимит после оплаты картой. Если оплата вошла в интернет лимит, кешбек будет.
На категории в интернет банкинге обращать внимания не стоит...
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unknownurl
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Додано: Сер 06 тра, 2020 15:57
unknownurl написав:
Alien написав:Панове порадьте будь ласка по розетцi - вперше оплатив NewCard через сайт розетки (вона ж була продавцем) i у випиcцi ця сума зараз з позначкою "продукти". А на iнших сайтах, еоли я платив та отримував кешбек було "послуги - оплата в iнтернетi". А зараз ця приписка (оплата в iнтернетi) вiдсутня. То чи попаде моя сьогоднiшня покупка пiд кешбек чи нi? Заздалегiдь вдячний за вiдповiдi.
Рекомендую смотреть на интернет лимит после оплаты картой. Если оплата вошла в интернет лимит, кешбек будет.
На категории в интернет банкинге обращать внимания не стоит...
Я перепрошую, а де саме можна побачити цей залишок інтернет-ліміту в додатку (або в інтернет-банкінгу)?
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Alien
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Додано: Сер 06 тра, 2020 16:04
Sirchyk написав:
New Card в Епіцентрі (ex 27.ua) буде кешбек?
Не знаю как кешбек на заказ ждал 2 недели так и не отправили.
Заявление на возврат денег отправил 16-04-20.
Бухгалтерия занята. Ждите...
В этой связи Яценюк подчеркнул, что победа ВОЗМОЖНА, если объединиться всем против агрессора.
Это - наше будущее", - заявил премьер-министр Украины.
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Sergiys2009
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Додано: Сер 06 тра, 2020 16:48
Alien в приложении можно смотреть и лимит и остаток и изменить его
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 06 тра, 2020 17:00
omb написав:Alien
в приложении можно смотреть и лимит и остаток и изменить его
Ледве знайшов. Залишок ліміту на день = залишку ліміту що залишився - отже пся-крев-розетка провела платіж по оффлайновому терміналу.
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Alien
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Додано: Сер 06 тра, 2020 17:08
Alien написав:
отже пся-крев-розетка провела платіж по оффлайновому терміналу.
Розетка режет свинорылов уже давно.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Додано: Сер 06 тра, 2020 17:39
Alien написав: omb написав:Alien
в приложении можно смотреть и лимит и остаток и изменить его
Ледве знайшов. Залишок ліміту на день = залишку ліміту що залишився - отже пся-крев-розетка провела платіж по оффлайновому терміналу.
заранее не расстраивайся, запомни сумму и проверишь 16 июня
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 06 тра, 2020 18:16
omb написав: Alien написав: omb написав:Alien
в приложении можно смотреть и лимит и остаток и изменить его
Ледве знайшов. Залишок ліміту на день = залишку ліміту що залишився - отже пся-крев-розетка провела платіж по оффлайновому терміналу.
заранее не расстраивайся, запомни сумму и проверишь 16 июня
Нi 16 червня сума в мене повинна бути рiвно 500. Та й сума покупки майже 2000, тобто ризикувати 100 грн. кешбека не хочется. Тому якщо розетка таки насвинячила, то в мене лише один вихiд: передати естафету свинства в бiк Укрсiбу
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Alien
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