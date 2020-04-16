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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 884885886887

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:57

Alien 99% что будет все ок
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:58

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Alien написав:Панове порадьте будь ласка по розетцi - вперше оплатив NewCard через сайт розетки (вона ж була продавцем) i у випиcцi ця сума зараз з позначкою "продукти". А на iнших сайтах, еоли я платив та отримував кешбек було "послуги - оплата в iнтернетi". А зараз ця приписка (оплата в iнтернетi) вiдсутня. То чи попаде моя сьогоднiшня покупка пiд кешбек чи нi? Заздалегiдь вдячний за вiдповiдi.
Рекомендую смотреть на интернет лимит после оплаты картой. Если оплата вошла в интернет лимит, кешбек будет.
На категории в интернет банкинге обращать внимания не стоит...
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:57

  unknownurl написав:
Alien написав:Панове порадьте будь ласка по розетцi - вперше оплатив NewCard через сайт розетки (вона ж була продавцем) i у випиcцi ця сума зараз з позначкою "продукти". А на iнших сайтах, еоли я платив та отримував кешбек було "послуги - оплата в iнтернетi". А зараз ця приписка (оплата в iнтернетi) вiдсутня. То чи попаде моя сьогоднiшня покупка пiд кешбек чи нi? Заздалегiдь вдячний за вiдповiдi.
Рекомендую смотреть на интернет лимит после оплаты картой. Если оплата вошла в интернет лимит, кешбек будет.
На категории в интернет банкинге обращать внимания не стоит...

Я перепрошую, а де саме можна побачити цей залишок інтернет-ліміту в додатку (або в інтернет-банкінгу)?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Sirchyk написав:New Card в Епіцентрі (ex 27.ua) буде кешбек?



Не знаю как кешбек на заказ ждал 2 недели так и не отправили.
Заявление на возврат денег отправил 16-04-20.
Бухгалтерия занята. Ждите...
В этой связи Яценюк подчеркнул, что победа ВОЗМОЖНА, если объединиться всем против агрессора.
Это - наше будущее", - заявил премьер-министр Украины.
Sergiys2009
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:48

Alien в приложении можно смотреть и лимит и остаток и изменить его
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:00

  omb написав:Alien в приложении можно смотреть и лимит и остаток и изменить его

Ледве знайшов. Залишок ліміту на день = залишку ліміту що залишився - отже пся-крев-розетка провела платіж по оффлайновому терміналу.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Alien написав:отже пся-крев-розетка провела платіж по оффлайновому терміналу.

Розетка режет свинорылов уже давно.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:39

  Alien написав:
  omb написав:Alien в приложении можно смотреть и лимит и остаток и изменить его

Ледве знайшов. Залишок ліміту на день = залишку ліміту що залишився - отже пся-крев-розетка провела платіж по оффлайновому терміналу.
заранее не расстраивайся, запомни сумму и проверишь 16 июня
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:16

  omb написав:
  Alien написав:
  omb написав:Alien в приложении можно смотреть и лимит и остаток и изменить его

Ледве знайшов. Залишок ліміту на день = залишку ліміту що залишився - отже пся-крев-розетка провела платіж по оффлайновому терміналу.
заранее не расстраивайся, запомни сумму и проверишь 16 июня
Нi 16 червня сума в мене повинна бути рiвно 500. Та й сума покупки майже 2000, тобто ризикувати 100 грн. кешбека не хочется. Тому якщо розетка таки насвинячила, то в мене лише один вихiд: передати естафету свинства в бiк Укрсiбу :)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 00:25

  MASolomko написав:А зачем тебе именная карта debit Mastercard? Тем более карта фактически на год и в 99% для оплат в сети внутри страны.

Ну это у тебя она внутри, а у меня везде.

  Gost2013 написав:
  MASolomko написав:ТЕХНІЧНІ РОБОТИ В СИСТЕМАХ БАНКУ З 9 ДО 11 ТРАВНЯ

Звертаємо вашу увагу, що зняття коштів та розрахунки карткою будуть доступні в межах залишку, який був на рахунку станом на 01:00 09.05.2020.
Також зміна лімітів за картками буде не доступна.


Аптечный кешБек будут начислять.

:D та да
Maksi2
 
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