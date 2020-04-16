Alien написав:Панове порадьте будь ласка по розетцi - вперше оплатив NewCard через сайт розетки (вона ж була продавцем) i у випиcцi ця сума зараз з позначкою "продукти". А на iнших сайтах, еоли я платив та отримував кешбек було "послуги - оплата в iнтернетi". А зараз ця приписка (оплата в iнтернетi) вiдсутня. То чи попаде моя сьогоднiшня покупка пiд кешбек чи нi? Заздалегiдь вдячний за вiдповiдi.
Рекомендую смотреть на интернет лимит после оплаты картой. Если оплата вошла в интернет лимит, кешбек будет. На категории в интернет банкинге обращать внимания не стоит...
Alien написав:Панове порадьте будь ласка по розетцi - вперше оплатив NewCard через сайт розетки (вона ж була продавцем) i у випиcцi ця сума зараз з позначкою "продукти". А на iнших сайтах, еоли я платив та отримував кешбек було "послуги - оплата в iнтернетi". А зараз ця приписка (оплата в iнтернетi) вiдсутня. То чи попаде моя сьогоднiшня покупка пiд кешбек чи нi? Заздалегiдь вдячний за вiдповiдi.
Рекомендую смотреть на интернет лимит после оплаты картой. Если оплата вошла в интернет лимит, кешбек будет. На категории в интернет банкинге обращать внимания не стоит...
Я перепрошую, а де саме можна побачити цей залишок інтернет-ліміту в додатку (або в інтернет-банкінгу)?
omb написав:Alien в приложении можно смотреть и лимит и остаток и изменить его
Ледве знайшов. Залишок ліміту на день = залишку ліміту що залишився - отже пся-крев-розетка провела платіж по оффлайновому терміналу.
заранее не расстраивайся, запомни сумму и проверишь 16 июня
Нi 16 червня сума в мене повинна бути рiвно 500. Та й сума покупки майже 2000, тобто ризикувати 100 грн. кешбека не хочется. Тому якщо розетка таки насвинячила, то в мене лише один вихiд: передати естафету свинства в бiк Укрсiбу