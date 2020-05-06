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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 886887888889>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 10:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Релизнули обновление приложения для Android с возможностью открытия счета New Card «онлайн».
Больше не нужно регистрироваться на бета тест...
unknownurl
 
Повідомлень: 85
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  unknownurl написав:Больше не нужно регистрироваться на бета тест...

А как все загадочно начиналось :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлень: 1446
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 93 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:20

  unknownurl написав:Релизнули обновление приложения для Android с возможностью открытия счета New Card «онлайн».
Больше не нужно регистрироваться на бета тест...

на iOS теж 2 дні тому релізнули ту саму версію, яка зараз остання в беті
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Аптеки є
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлень: 8426
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Подякував: 477 раз.
Подякували: 529 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:32

chipmunk это радует, у меня пока нету
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1091
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Уведомление то пришло, а вот в банкинге не отображается поступление...
Похоже, плановые работы начались раньше
unknownurl
 
Повідомлень: 85
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:41

Подскажите, оплата на prom.ua через ПромОплату дает кэшбек? Подскажите, оплата на prom.ua через ПромОплату дает кэшбек?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:44

  unknownurl написав:Уведомление то пришло, а вот в банкинге не отображается поступление...
Похоже, плановые работы начались раньше

В сформированной выписке есть. И остаток по счету увеличен.
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:45

  ignorabimus написав:Подскажите, оплата на prom.ua через ПромОплату дает кэшбек? Подскажите, оплата на prom.ua через ПромОплату дает кэшбек?

ПромОплата- это перевод.
Кешбека не будет. Будет комиссия 1%.
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

СМС по аптеках то прийшло, але банк ковбасить останні дві-три години. Зарахуваня на рахунок по карткових переказах вже чекаю майже дві години. В виписці є, а авторизаційний залишок без змін.
vitkos
 
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