Релизнули обновление приложения для Android с возможностью открытия счета New Card «онлайн».
Больше не нужно регистрироваться на бета тест...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 тра, 2020 10:38
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Релизнули обновление приложения для Android с возможностью открытия счета New Card «онлайн».
Больше не нужно регистрироваться на бета тест...
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:19
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:20
Додано: Чет 07 тра, 2020 16:25
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Аптеки є
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Чет 07 тра, 2020 16:32
chipmunk это радует, у меня пока нету
Кешбечные карты!
Додано: Чет 07 тра, 2020 16:39
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Уведомление то пришло, а вот в банкинге не отображается поступление...
Похоже, плановые работы начались раньше
Додано: Чет 07 тра, 2020 16:41
Подскажите, оплата на prom.ua через ПромОплату дает кэшбек? Подскажите, оплата на prom.ua через ПромОплату дает кэшбек?
Додано: Чет 07 тра, 2020 16:44
Додано: Чет 07 тра, 2020 16:45
Додано: Чет 07 тра, 2020 16:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
СМС по аптеках то прийшло, але банк ковбасить останні дві-три години. Зарахуваня на рахунок по карткових переказах вже чекаю майже дві години. В виписці є, а авторизаційний залишок без змін.
|