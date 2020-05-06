Alien написав:Думаю ваша рекомендація не дієва. Сьогодні платив за комуналку тим же способом що й останні пів-року. При цьому кешбек за усе оплачене таким чином був завжди стовідсотково. Після сьогоднішньої оплати вирішив перевірити ліміти - ліміт на усі операції зменшився на суму платежу, а залишок ліміту на розрахунки в Інтернеті лишився без змін і дорівнює значенню на початок дня. При цьому в додатку сама операція світиться як "Оплата товарів\послуг - інтернет". Отже, довіряти цьому способу перевірки я не можу - він реально не працює.
Ранее обсуждалось, что почему-то у некоторых пользователей остаток интернет-лимита не уменьшается после оплат в интернете.
Может это как-то связано с частотой обновления лимита, у меня стоит день и каждый раз как плачу в интернете, лимит уменьшается. Может и дело не в этом...