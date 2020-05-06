RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 886887888889

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Gost2013 написав:
  unknownurl написав:Уведомление то пришло, а вот в банкинге не отображается поступление...
Похоже, плановые работы начались раньше

В сформированной выписке есть. И остаток по счету увеличен.
Забавно, в pdf-выписке есть операция и остаток увеличился, а вот в интернет банкинге и в приложении нет операции и остаток не увеличен...
unknownurl
 
Повідомлень: 85
З нами з: 01.10.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:58

  unknownurl написав:
Alien написав:Панове порадьте будь ласка по розетцi - вперше оплатив NewCard через сайт розетки (вона ж була продавцем) i у випиcцi ця сума зараз з позначкою "продукти". А на iнших сайтах, еоли я платив та отримував кешбек було "послуги - оплата в iнтернетi". А зараз ця приписка (оплата в iнтернетi) вiдсутня. То чи попаде моя сьогоднiшня покупка пiд кешбек чи нi? Заздалегiдь вдячний за вiдповiдi.
Рекомендую смотреть на интернет лимит после оплаты картой. Если оплата вошла в интернет лимит, кешбек будет.
На категории в интернет банкинге обращать внимания не стоит...

Думаю ваша рекомендація не дієва. Сьогодні платив за комуналку тим же способом що й останні пів-року. При цьому кешбек за усе оплачене таким чином був завжди стовідсотково. Після сьогоднішньої оплати вирішив перевірити ліміти - ліміт на усі операції зменшився на суму платежу, а залишок ліміту на розрахунки в Інтернеті лишився без змін і дорівнює значенню на початок дня. При цьому в додатку сама операція світиться як "Оплата товарів\послуг - інтернет". Отже, довіряти цьому способу перевірки я не можу - він реально не працює.
Alien
 
Повідомлень: 22
З нами з: 12.01.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Alien написав:Думаю ваша рекомендація не дієва. Сьогодні платив за комуналку тим же способом що й останні пів-року. При цьому кешбек за усе оплачене таким чином був завжди стовідсотково. Після сьогоднішньої оплати вирішив перевірити ліміти - ліміт на усі операції зменшився на суму платежу, а залишок ліміту на розрахунки в Інтернеті лишився без змін і дорівнює значенню на початок дня. При цьому в додатку сама операція світиться як "Оплата товарів\послуг - інтернет". Отже, довіряти цьому способу перевірки я не можу - він реально не працює.
Ранее обсуждалось, что почему-то у некоторых пользователей остаток интернет-лимита не уменьшается после оплат в интернете.
Может это как-то связано с частотой обновления лимита, у меня стоит день и каждый раз как плачу в интернете, лимит уменьшается. Может и дело не в этом...
unknownurl
 
Повідомлень: 85
З нами з: 01.10.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 886887888889
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004, proftpd66 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.