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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 тра, 2020 16:51
Gost2013 написав: unknownurl написав:
Уведомление то пришло, а вот в банкинге не отображается поступление...
Похоже, плановые работы начались раньше
В сформированной выписке есть. И остаток по счету увеличен.
Забавно, в pdf-выписке есть операция и остаток увеличился, а вот в интернет банкинге и в приложении нет операции и остаток не увеличен...
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Додано: Чет 07 тра, 2020 16:58
unknownurl написав:
Alien написав:Панове порадьте будь ласка по розетцi - вперше оплатив NewCard через сайт розетки (вона ж була продавцем) i у випиcцi ця сума зараз з позначкою "продукти". А на iнших сайтах, еоли я платив та отримував кешбек було "послуги - оплата в iнтернетi". А зараз ця приписка (оплата в iнтернетi) вiдсутня. То чи попаде моя сьогоднiшня покупка пiд кешбек чи нi? Заздалегiдь вдячний за вiдповiдi.
Рекомендую смотреть на интернет лимит после оплаты картой. Если оплата вошла в интернет лимит, кешбек будет.
На категории в интернет банкинге обращать внимания не стоит...
Думаю ваша рекомендація не дієва. Сьогодні платив за комуналку тим же способом що й останні пів-року. При цьому кешбек за усе оплачене таким чином був завжди стовідсотково. Після сьогоднішньої оплати вирішив перевірити ліміти - ліміт на усі операції зменшився на суму платежу, а залишок ліміту на розрахунки в Інтернеті лишився без змін і дорівнює значенню на початок дня. При цьому в додатку сама операція світиться як "Оплата товарів\послуг - інтернет". Отже, довіряти цьому способу перевірки я не можу - він реально не працює.
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Alien
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Додано: Чет 07 тра, 2020 17:04
Alien написав:Думаю ваша рекомендація не дієва. Сьогодні платив за комуналку тим же способом що й останні пів-року. При цьому кешбек за усе оплачене таким чином був завжди стовідсотково. Після сьогоднішньої оплати вирішив перевірити ліміти - ліміт на усі операції зменшився на суму платежу, а залишок ліміту на розрахунки в Інтернеті лишився без змін і дорівнює значенню на початок дня. При цьому в додатку сама операція світиться як "Оплата товарів\послуг - інтернет". Отже, довіряти цьому способу перевірки я не можу - він реально не працює.
Ранее обсуждалось, что почему-то у некоторых пользователей остаток интернет-лимита не уменьшается после оплат в интернете.
Может это как-то связано с частотой обновления лимита, у меня стоит день и каждый раз как плачу в интернете, лимит уменьшается. Может и дело не в этом...
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Додано: Чет 07 тра, 2020 17:33
vitkos написав:
СМС по аптеках то прийшло, але банк ковбасить останні дві-три години. Зарахуваня на рахунок по карткових переказах вже чекаю майже дві години. В виписці є, а авторизаційний залишок без змін.
мне пришла и смс-ка и остаток увеличился
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
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Додано: Чет 07 тра, 2020 17:45
omb написав: vitkos написав:
СМС по аптеках то прийшло, але банк ковбасить останні дві-три години. Зарахуваня на рахунок по карткових переказах вже чекаю майже дві години. В виписці є, а авторизаційний залишок без змін.
мне пришла и смс-ка и остаток увеличился
Вже зарахували, відпустив по СЕП,- побачу чи встигнуть сьогодні відправити.
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vitkos
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Додано: Чет 07 тра, 2020 18:29
Пацаны , с "аптекой" зрада?
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Ksenya_911
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Додано: Чет 07 тра, 2020 18:31
Надо купить в аптеке галоперидола и предложить манагерам УкрСиба.
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