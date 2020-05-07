Так а шо решили с NewCard 535432?
Мне мои кореши жалуются, шо им тоже ток 535432 выдали
Эт по Киёву шоли такой развод?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 тра, 2020 21:52
Так а шо решили с NewCard 535432?
Мне мои кореши жалуются, шо им тоже ток 535432 выдали
Эт по Киёву шоли такой развод?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 07 тра, 2020 22:22
Додано: Чет 07 тра, 2020 22:25
Нет развода, есть комиссия на втягивание средств.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Чет 07 тра, 2020 22:46
ingtrans
Спасибо, буду знать на будущее. Хотя я всегда только СЭПом пополняю - зачисляется без комиссии...
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