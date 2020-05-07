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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 887888889890

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:52

Так а шо решили с NewCard 535432?
Мне мои кореши жалуются, шо им тоже ток 535432 выдали :evil:
Эт по Киёву шоли такой развод?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:22

  clientage написав:Так а шо решили с NewCard 535432?
Мне мои кореши жалуются, шо им тоже ток 535432 выдали :evil:
Эт по Киёву шоли такой развод?


У меня такая же - получал еще в конце января. А в чем развод?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:25

  Anadonta написав:
  clientage написав:Так а шо решили с NewCard 535432?
Мне мои кореши жалуются, шо им тоже ток 535432 выдали :evil:
Эт по Киёву шоли такой развод?


У меня такая же - получал еще в конце января. А в чем развод?

Нет развода, есть комиссия на втягивание средств.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:46

ingtrans

Спасибо, буду знать на будущее. Хотя я всегда только СЭПом пополняю - зачисляется без комиссии...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 04:37

Значит видимо дают такую карту какая есть в наличии на отделении.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 04:42

  Ksenya_911 написав:А мне не выплатили((( Может, ещё придёт. Просто... Обещания всем давали разные. На горячей линии одно, в чате — другое. Не солидно(


раз начали давать, должен прийти, просто кто раньше карту получил, тому раньше начисления приходят
Амвросий
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