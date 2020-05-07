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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 тра, 2020 21:52
Так а шо решили с NewCard 535432?
Мне мои кореши жалуются, шо им тоже ток 535432 выдали
Эт по Киёву шоли такой развод?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 07 тра, 2020 22:22
clientage написав:
Так а шо решили с NewCard 535432?
Мне мои кореши жалуются, шо им тоже ток 535432 выдали
Эт по Киёву шоли такой развод?
У меня такая же - получал еще в конце января. А в чем развод?
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Anadonta
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Додано: Чет 07 тра, 2020 22:25
Anadonta написав: clientage написав:
Так а шо решили с NewCard 535432?
Мне мои кореши жалуются, шо им тоже ток 535432 выдали
Эт по Киёву шоли такой развод?
У меня такая же - получал еще в конце января. А в чем развод?
Нет развода, есть комиссия на втягивание средств.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Чет 07 тра, 2020 22:46
ingtrans
Спасибо, буду знать на будущее. Хотя я всегда только СЭПом пополняю - зачисляется без комиссии...
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Anadonta
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 04:37
Значит видимо дают такую карту какая есть в наличии на отделении.
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Амвросий
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 04:42
Ksenya_911 написав:
А мне не выплатили((( Может, ещё придёт. Просто... Обещания всем давали разные. На горячей линии одно, в чате — другое. Не солидно(
раз начали давать, должен прийти, просто кто раньше карту получил, тому раньше начисления приходят
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Амвросий
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:13
Кешбечна картка для замовлення в додатку - MESTERCARD DEBIT CONTACTLESS "WELCOME CARD"? Ніби по ній написано "отримання додаткового доходу". Але чітких умов немає.
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Кочевник
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:09
Кочевник написав:
"WELCOME CARD"?
Тоже самое что и нью кард.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:19
Кочевник написав:
Кешбечна картка для замовлення в додатку - MESTERCARD DEBIT CONTACTLESS "WELCOME CARD"? Ніби по ній написано "отримання додаткового доходу". Але чітких умов немає.
В этом банке это нормально
Кешбечные карты!
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:20
clientage написав:
Так а шо решили с NewCard 535432?
Мне мои кореши жалуются, шо им тоже ток 535432 выдали
Эт по Киёву шоли такой развод?
Не только в Киеве. Позавчера в Одессе с таким же bin-ом получил.
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IGNAT
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