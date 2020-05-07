видать обороти падають... магаз заохочує піднімати йому ліквідність
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:06
прийшло від Ашану (хз чи персональна пропозиція чи для усіх, хто має таку картку)
видать обороти падають... магаз заохочує піднімати йому ліквідність
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:10
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Персональна. В мене така сама була але квітні. А у березні було - здійсни 5 покупок у різні дні до кінця. А в травні пропонують в ті ж самі терміни, що й у вас +2% бонусу за кожну покупку >600грн.
Думаю обороти і ліквідність тут зовсім ні до чого. Просто звичайна программа лояльності з персональними смаколиками.
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