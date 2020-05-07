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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 888889890891

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:06

прийшло від Ашану (хз чи персональна пропозиція чи для усіх, хто має таку картку)

http://prntscr.com/sd29p6

видать обороти падають... магаз заохочує піднімати йому ліквідність :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  greenozon написав:прийшло від Ашану (хз чи персональна пропозиція чи для усіх, хто має таку картку)

Персональна. В мене така сама була але квітні. А у березні було - здійсни 5 покупок у різні дні до кінця. А в травні пропонують в ті ж самі терміни, що й у вас +2% бонусу за кожну покупку >600грн.
  greenozon написав:видать обороти падають... магаз заохочує піднімати йому ліквідність
Думаю обороти і ліквідність тут зовсім ні до чого. Просто звичайна программа лояльності з персональними смаколиками.
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  clientage написав:Вообщем Ситезен с комисс пополняется, а Велкам -- без

Только нужно уточнить, что комиссия только при пополении из самого UKRSIB online, а то можно подумать, что вообще ужас-ужас :)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:57

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:31

Форумчане, а есть у сиба перечень mcc по которым они начисляют/не начисляют кешбек. Или может опытным путем уже определили за что кешбек не наливают.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:36

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

antey718 написав:Форумчане, а есть у сиба перечень mcc по которым они начисляют/не начисляют кешбек. Или может опытным путем уже определили за что кешбек не наливают.
Все дуже просто - прибираєте всі ліміти по картці, окрім 2х, де значиться інтернет.
Якщо оплата пройде, то повинен бути кеш бек
Rimlyanin1
 
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