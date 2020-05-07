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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:59
Ananas1start кешбек за али будет, насчет курса списания я точно не выщитывал, так как они блокируют по завышенному курсу, а потом возвращают часть денег когда проводят, у меня были мелкие покупки, поэтому мне было лень считать/сравнивать
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:59
Ananas1start написав:antey718
за комуналку тут приходить кеш бек якщо розраховуватись в інтернеті ,за почту в інтернеті по моєму не можливо розрахуватись , а за телефон я не знаю
Посылку новой почты можно оплатить в приложении, по сути это интернет транзакция, и почтовый форвардинг от мист-экспресс также оплачивается в интернет.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:00
Ananas1start написав:
підкажіть хто розраховувався на аліекспрес , чи буде кеш бек і чи буде якісь додаткові проценти ?
будет, дополнительных процентов нет, но идеей платить выгоднее, так как тут курс завышен. Например сегодня идея 26.95, а тут по картам 27.32
Лично у меня идея для покупок в валюте, а парибас для гривны.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:31
antey718 написав: Ananas1start написав:antey718
за комуналку тут приходить кеш бек якщо розраховуватись в інтернеті ,за почту в інтернеті по моєму не можливо розрахуватись , а за телефон я не знаю
Посылку новой почты можно оплатить в приложении, по сути это интернет транзакция, и почтовый форвардинг от мист-экспресс также оплачивается в интернет.
цікаво не знав , просто я вже колись цікавився чи можна отримати кеш бек з пошти , сказали що тільки б5 1% і то не завжди як пройде
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грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:35
Hack-Stock написав: Ananas1start написав:
підкажіть хто розраховувався на аліекспрес , чи буде кеш бек і чи буде якісь додаткові проценти ?
будет, дополнительных процентов нет, но идеей платить выгоднее, так как тут курс завышен. Например сегодня идея 26.95, а тут по картам 27.32
Лично у меня идея для покупок в валюте, а парибас для гривны.
ідеа занадто складна, там треба щоб дали кредит ліміт , якщо не помиляюсь там ще купу номерів просять дати , там вираховують продаток , ну і четверте , саме тому в мене її і нема ))
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грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:08
А по нью-карт корректно обрабатывают операции с предавторизацией вплане кэшбека, особенно, когда списанная сумма отличается от заблокированной? (Например, Ракета или амикпей)?
З.Ы. По амикпею А-банк полтора месяца разбирался, после чего вручную доначислили КБ.
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Amid
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