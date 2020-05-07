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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:59
Ananas1start кешбек за али будет, насчет курса списания я точно не выщитывал, так как они блокируют по завышенному курсу, а потом возвращают часть денег когда проводят, у меня были мелкие покупки, поэтому мне было лень считать/сравнивать
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:59
Посылку новой почты можно оплатить в приложении, по сути это интернет транзакция, и почтовый форвардинг от мист-экспресс также оплачивается в интернет.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:00
будет, дополнительных процентов нет, но идеей платить выгоднее, так как тут курс завышен. Например сегодня идея 26.95, а тут по картам 27.32
Лично у меня идея для покупок в валюте, а парибас для гривны.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:31
цікаво не знав , просто я вже колись цікавився чи можна отримати кеш бек з пошти , сказали що тільки б5 1% і то не завжди як пройде
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:35
ідеа занадто складна, там треба щоб дали кредит ліміт , якщо не помиляюсь там ще купу номерів просять дати , там вираховують продаток , ну і четверте , саме тому в мене її і нема ))
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:08
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А по нью-карт корректно обрабатывают операции с предавторизацией вплане кэшбека, особенно, когда списанная сумма отличается от заблокированной? (Например, Ракета или амикпей)?
З.Ы. По амикпею А-банк полтора месяца разбирался, после чего вручную доначислили КБ.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:27
Amid должно быть все ок, главное чтобы списание прошло в этом месяце, а то перенесется выплата на месяц
Кешбечные карты!
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