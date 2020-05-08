Ananas1start кешбек за али будет, насчет курса списания я точно не выщитывал, так как они блокируют по завышенному курсу, а потом возвращают часть денег когда проводят, у меня были мелкие покупки, поэтому мне было лень считать/сравнивать
Ananas1start написав:підкажіть хто розраховувався на аліекспрес , чи буде кеш бек і чи буде якісь додаткові проценти ?
будет, дополнительных процентов нет, но идеей платить выгоднее, так как тут курс завышен. Например сегодня идея 26.95, а тут по картам 27.32 Лично у меня идея для покупок в валюте, а парибас для гривны.
Ananas1start написав:підкажіть хто розраховувався на аліекспрес , чи буде кеш бек і чи буде якісь додаткові проценти ?
будет, дополнительных процентов нет, но идеей платить выгоднее, так как тут курс завышен. Например сегодня идея 26.95, а тут по картам 27.32 Лично у меня идея для покупок в валюте, а парибас для гривны.
ідеа занадто складна, там треба щоб дали кредит ліміт , якщо не помиляюсь там ще купу номерів просять дати , там вираховують продаток , ну і четверте , саме тому в мене її і нема ))
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
А по нью-карт корректно обрабатывают операции с предавторизацией вплане кэшбека, особенно, когда списанная сумма отличается от заблокированной? (Например, Ракета или амикпей)? З.Ы. По амикпею А-банк полтора месяца разбирался, после чего вручную доначислили КБ.