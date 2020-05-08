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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 890891892893>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:59

Ananas1start кешбек за али будет, насчет курса списания я точно не выщитывал, так как они блокируют по завышенному курсу, а потом возвращают часть денег когда проводят, у меня были мелкие покупки, поэтому мне было лень считать/сравнивать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:59

  Ananas1start написав:antey718
за комуналку тут приходить кеш бек якщо розраховуватись в інтернеті ,за почту в інтернеті по моєму не можливо розрахуватись , а за телефон я не знаю


Посылку новой почты можно оплатить в приложении, по сути это интернет транзакция, и почтовый форвардинг от мист-экспресс также оплачивается в интернет.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:00

  Ananas1start написав:підкажіть хто розраховувався на аліекспрес , чи буде кеш бек і чи буде якісь додаткові проценти ?

будет, дополнительных процентов нет, но идеей платить выгоднее, так как тут курс завышен. Например сегодня идея 26.95, а тут по картам 27.32
Лично у меня идея для покупок в валюте, а парибас для гривны.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:31

  antey718 написав:
  Ananas1start написав:antey718
за комуналку тут приходить кеш бек якщо розраховуватись в інтернеті ,за почту в інтернеті по моєму не можливо розрахуватись , а за телефон я не знаю


Посылку новой почты можно оплатить в приложении, по сути это интернет транзакция, и почтовый форвардинг от мист-экспресс также оплачивается в интернет.


цікаво не знав , просто я вже колись цікавився чи можна отримати кеш бек з пошти , сказали що тільки б5 1% і то не завжди як пройде
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:35

  Hack-Stock написав:
  Ananas1start написав:підкажіть хто розраховувався на аліекспрес , чи буде кеш бек і чи буде якісь додаткові проценти ?

будет, дополнительных процентов нет, но идеей платить выгоднее, так как тут курс завышен. Например сегодня идея 26.95, а тут по картам 27.32
Лично у меня идея для покупок в валюте, а парибас для гривны.


ідеа занадто складна, там треба щоб дали кредит ліміт , якщо не помиляюсь там ще купу номерів просять дати , там вираховують продаток , ну і четверте , саме тому в мене її і нема ))
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А по нью-карт корректно обрабатывают операции с предавторизацией вплане кэшбека, особенно, когда списанная сумма отличается от заблокированной? (Например, Ракета или амикпей)?
З.Ы. По амикпею А-банк полтора месяца разбирался, после чего вручную доначислили КБ.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:27

Amid должно быть все ок, главное чтобы списание прошло в этом месяце, а то перенесется выплата на месяц
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1105
З нами з: 08.04.14
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:00

  greenozon написав:прийшло від Ашану (хз чи персональна пропозиція чи для усіх, хто має таку картку)

http://prntscr.com/sd29p6

видать обороти падають... магаз заохочує піднімати йому ліквідність :)

Так собі акція, жадоба якась ашанівська :D
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:03

  Ananas1start написав:підкажіть хто розраховувався на аліекспрес , чи буде кеш бек і чи буде якісь додаткові проценти ?

Все ок. Окрім неадекватного завищеного курса онлайн конвертації валют в банку, но брати на алі можна.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

С 00:00 9 мая по 11 мая ожидаются глюки в системе укрсибонлайн.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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