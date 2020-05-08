Звертаємо вашу увагу, що зняття коштів та розрахунки карткою будуть доступні в межах залишку, який був на рахунку станом на 01:00 09.05.2020. При цьому в системі UKRSIB online залишки по картковим рахункам можуть бути неактуальними. Послуга перевірки залишку при зверненні в Star Contact в автоматичному режимі або з допомогою оператора буде недоступною.
Система інтернет-банкінгу UKRSIB online буде працювати в обмеженому режимі. Зверніть увагу, у вказаний час будуть недоступними: зміна лімітів за картками; обмін валют; здійснення переказів між своїми рахунками та на рахунки інших осіб або підприємств, в тому числі оплата комунальних послуг; погашення кредитів; поповнення депозитів. Під час проведення технічних робіт ви зможете створювати операції по картках та рахунках в UKRSIB online, але вони будуть проведені банком після завершення робіт.
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