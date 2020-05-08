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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 890891892893

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:32

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вона взагалі буде недоступною.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:02

не могу понять по аптекам - пришел пуш еще 8 мая, что зараховано бонус - а на карте ничего нет ...
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IMPRINTER
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Повідомлень: 37179
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:06

  IMPRINTER написав:не могу понять по аптекам - пришел пуш еще 8 мая, что зараховано бонус - а на карте ничего нет ...

Возможно из-за техработ.
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/410927/
Звертаємо вашу увагу, що зняття коштів та розрахунки карткою будуть доступні в межах залишку, який був на рахунку станом на 01:00 09.05.2020. При цьому в системі UKRSIB online залишки по картковим рахункам можуть бути неактуальними. Послуга перевірки залишку при зверненні в Star Contact в автоматичному режимі або з допомогою оператора буде недоступною.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:25

  Кочевник написав:Вона взагалі буде недоступною.

Система інтернет-банкінгу UKRSIB online буде працювати в обмеженому режимі. Зверніть увагу, у вказаний час будуть недоступними:
зміна лімітів за картками;
обмін валют;
здійснення переказів між своїми рахунками та на рахунки інших осіб або підприємств, в тому числі оплата комунальних послуг;
погашення кредитів;
поповнення депозитів.
Під час проведення технічних робіт ви зможете створювати операції по картках та рахунках в UKRSIB online, але вони будуть проведені банком після завершення робіт.
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Поповнити картку вдалось, а от оплатити нею через додаток Сільпо - відбій, прийшлось платити іншою
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:37

Sain_повернувся ну так предупреждали, что будет доступен остаток на начало 9 мая
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1106
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 19:39

  Sain_повернувся написав:Поповнити картку вдалось, а от оплатити нею через додаток Сільпо - відбій, прийшлось платити іншою

Я сегодня также платил в сильпо и также оплата не прошла, и сумма на карте не изменилась, но пуш от сибаса пришел со списанием...
patrikk
 
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