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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:32
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вона взагалі буде недоступною.
Додано: Суб 09 тра, 2020 12:02
не могу понять по аптекам - пришел пуш еще 8 мая, что зараховано бонус - а на карте ничего нет ...
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Додано: Суб 09 тра, 2020 12:06
Возможно из-за техработ.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 09 тра, 2020 12:25
Система інтернет-банкінгу UKRSIB online буде працювати в обмеженому режимі. Зверніть увагу, у вказаний час будуть недоступними:
зміна лімітів за картками;
обмін валют;
здійснення переказів між своїми рахунками та на рахунки інших осіб або підприємств, в тому числі оплата комунальних послуг;
погашення кредитів;
поповнення депозитів.
Під час проведення технічних робіт ви зможете створювати операції по картках та рахунках в UKRSIB online, але вони будуть проведені банком після завершення робіт.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 19:23
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Поповнити картку вдалось, а от оплатити нею через додаток Сільпо - відбій, прийшлось платити іншою
Додано: Суб 09 тра, 2020 19:37
Sain_повернувся ну так предупреждали, что будет доступен остаток на начало 9 мая
Кешбечные карты!
Додано: Суб 09 тра, 2020 19:39
Додано: Суб 09 тра, 2020 20:32
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Карта в сільпо додатку працює, але залишок в ukrsib онлайн незмінний.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 20:39
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Если послать эти жалкие крохи за аптечку СЕПом - в другой банк, то автоматически становишся участником розыгрыша 1 куска гривен. Это как раз тот редкий случай когда выигрыш в одной акции, дает входной билет во вторую, без лишних телодвижений.
Додано: Суб 09 тра, 2020 20:48
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