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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 тра, 2020 20:39
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Если послать эти жалкие крохи за аптечку СЕПом - в другой банк, то автоматически становишся участником розыгрыша 1 куска гривен. Это как раз тот редкий случай когда выигрыш в одной акции, дает входной билет во вторую, без лишних телодвижений.
Додано: Суб 09 тра, 2020 20:48
Додано: Суб 09 тра, 2020 21:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я платив в самокасі, в сільпо тіки так роблю
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Суб 09 тра, 2020 22:15
на початок 9 травня залишок по картці вдвічі перевищував суму оплати. Тим не менше оплата не пройшла, пробувала касир кілька разів. Приходили смс зі списанням, а потім відміною оплати і сума поверталась на картку
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