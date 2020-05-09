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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 тра, 2020 20:39
Если послать эти жалкие крохи за аптечку СЕПом - в другой банк, то автоматически становишся участником розыгрыша 1 куска гривен. Это как раз тот редкий случай когда выигрыш в одной акции, дает входной билет во вторую, без лишних телодвижений.
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Maksi2
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Додано: Суб 09 тра, 2020 20:48
chipmunk написав:
Карта в сільпо додатку працює, але залишок в ukrsib онлайн незмінний.
Но мне кассир сказал оплата не прошла, плати исчо, - оплатил тасей, неужели дважды заплатил?!
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patrikk
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Додано: Суб 09 тра, 2020 21:53
patrikk написав:
Но мне кассир сказал оплата не прошла, плати исчо, - оплатил тасей, неужели дважды заплатил
Я платив в самокасі, в сільпо тіки так роблю
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chipmunk
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Додано: Суб 09 тра, 2020 22:15
omb написав:Sain_повернувся
ну так предупреждали, что будет доступен остаток на начало 9 мая
на початок 9 травня залишок по картці вдвічі перевищував суму оплати. Тим не менше оплата не пройшла, пробувала касир кілька разів. Приходили смс зі списанням, а потім відміною оплати і сума поверталась на картку
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Sain_повернувся
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Додано: Нед 10 тра, 2020 11:34
patrikk написав: Sain_повернувся написав:
Поповнити картку вдалось, а от оплатити нею через додаток Сільпо - відбій, прийшлось платити іншою
Я сегодня также платил в сильпо и также оплата не прошла, и сумма на карте не изменилась, но пуш от сибаса пришел со списанием...
аналогично
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cohan
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Додано: Нед 10 тра, 2020 12:42
Получается, что на время работ интернет-платежи не работают?
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MASolomko
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