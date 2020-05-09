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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891892893894

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Если послать эти жалкие крохи за аптечку СЕПом - в другой банк, то автоматически становишся участником розыгрыша 1 куска гривен. Это как раз тот редкий случай когда выигрыш в одной акции, дает входной билет во вторую, без лишних телодвижений.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 20:48

  chipmunk написав:Карта в сільпо додатку працює, але залишок в ukrsib онлайн незмінний.

Но мне кассир сказал оплата не прошла, плати исчо, - оплатил тасей, неужели дважды заплатил?!
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 21:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  patrikk написав:Но мне кассир сказал оплата не прошла, плати исчо, - оплатил тасей, неужели дважды заплатил

Я платив в самокасі, в сільпо тіки так роблю
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 22:15

  omb написав:Sain_повернувся ну так предупреждали, что будет доступен остаток на начало 9 мая

на початок 9 травня залишок по картці вдвічі перевищував суму оплати. Тим не менше оплата не пройшла, пробувала касир кілька разів. Приходили смс зі списанням, а потім відміною оплати і сума поверталась на картку
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 11:34

  patrikk написав:
  Sain_повернувся написав:Поповнити картку вдалось, а от оплатити нею через додаток Сільпо - відбій, прийшлось платити іншою

Я сегодня также платил в сильпо и также оплата не прошла, и сумма на карте не изменилась, но пуш от сибаса пришел со списанием...


аналогично
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 12:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Получается, что на время работ интернет-платежи не работают?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 13:54

  MASolomko написав:Получается, что на время работ интернет-платежи не работают?

Я ж писал, глюки до 11 мая.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 15:11

  MASolomko написав:Получается, что на время работ интернет-платежи не работают?

В новости написано, что должно работать:

Звертаємо вашу увагу, що зняття коштів та розрахунки карткою будуть доступні в межах залишку, який був на рахунку станом на 01:00 09.05.2020. При цьому в системі UKRSIB online залишки по картковим рахункам можуть бути неактуальними. Послуга перевірки залишку при зверненні в Star Contact в автоматичному режимі або з допомогою оператора буде недоступною.

Просимо вас провести усі необхідні операції до початку технічних робіт. А наші технічні спеціалісти докладуть усіх зусиль, щоб провести всі необхідні доопрацювання якомога швидше. Вказані технічні роботи дозволять нам оперативно та якісно проводити ваші операції в майбутньому.
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 17:30

Зображення
- https://welcome-to-ukrsibbank.com/beta-test

Интересно-интересно, сначала был постоянный кешбек и именная карта, а теперь бесплатное SMS-информирование...
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 17:34

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  unknownurl написав:Интересно-интересно, сначала был постоянный кешбек и именная карта, а теперь бесплатное SMS-информирование...

А потом они поставят звездочку и напишут, что бесплатно только первый месяц после оформления :)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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