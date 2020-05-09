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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 тра, 2020 20:39
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Если послать эти жалкие крохи за аптечку СЕПом - в другой банк, то автоматически становишся участником розыгрыша 1 куска гривен. Это как раз тот редкий случай когда выигрыш в одной акции, дает входной билет во вторую, без лишних телодвижений.
Додано: Суб 09 тра, 2020 20:48
Додано: Суб 09 тра, 2020 21:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я платив в самокасі, в сільпо тіки так роблю
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Суб 09 тра, 2020 22:15
на початок 9 травня залишок по картці вдвічі перевищував суму оплати. Тим не менше оплата не пройшла, пробувала касир кілька разів. Приходили смс зі списанням, а потім відміною оплати і сума поверталась на картку
Додано: Нед 10 тра, 2020 11:34
Додано: Нед 10 тра, 2020 12:42
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Получается, что на время работ интернет-платежи не работают?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 10 тра, 2020 13:54
Я ж писал, глюки до 11 мая.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Нед 10 тра, 2020 15:11
В новости написано, что должно работать:
Звертаємо вашу увагу, що зняття коштів та розрахунки карткою будуть доступні в межах залишку, який був на рахунку станом на 01:00 09.05.2020. При цьому в системі UKRSIB online залишки по картковим рахункам можуть бути неактуальними. Послуга перевірки залишку при зверненні в Star Contact в автоматичному режимі або з допомогою оператора буде недоступною.
Просимо вас провести усі необхідні операції до початку технічних робіт. А наші технічні спеціалісти докладуть усіх зусиль, щоб провести всі необхідні доопрацювання якомога швидше. Вказані технічні роботи дозволять нам оперативно та якісно проводити ваші операції в майбутньому.
Кешбечные карты!
Додано: Нед 10 тра, 2020 17:30
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Интересно-интересно, сначала был постоянный кешбек и именная карта, а теперь бесплатное SMS-информирование...
Додано: Нед 10 тра, 2020 17:34
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А потом они поставят звездочку и напишут, что бесплатно только первый месяц после оформления
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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