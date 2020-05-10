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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 892893894895

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:20

  chipmunk написав:але залишок в ukrsib онлайн незмінний.

Как-то так
Звертаємо вашу увагу, що зняття коштів та розрахунки карткою будуть доступні в межах залишку, який був на рахунку станом на 01:00 09.05.2020. При цьому в системі UKRSIB online залишки по картковим рахункам можуть бути неактуальними. Послуга перевірки залишку при зверненні в Star Contact в автоматичному режимі або з допомогою оператора буде недоступною.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:11

  Кочевник написав:
  chipmunk написав:але залишок в ukrsib онлайн незмінний.

Как-то так
Звертаємо вашу увагу, що зняття коштів та розрахунки карткою будуть доступні в межах залишку, який був на рахунку станом на 01:00 09.05.2020. При цьому в системі UKRSIB online залишки по картковим рахункам можуть бути неактуальними. Послуга перевірки залишку при зверненні в Star Contact в автоматичному режимі або з допомогою оператора буде недоступною.

А мені вдалося ПУМБою поповнити і сплатити в Сільпо, хоч баланс лишився нульовим, як і був...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2392
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:59

  kreuz написав:
  Кочевник написав:
  chipmunk написав:але залишок в ukrsib онлайн незмінний.

Как-то так
Звертаємо вашу увагу, що зняття коштів та розрахунки карткою будуть доступні в межах залишку, який був на рахунку станом на 01:00 09.05.2020. При цьому в системі UKRSIB online залишки по картковим рахункам можуть бути неактуальними. Послуга перевірки залишку при зверненні в Star Contact в автоматичному режимі або з допомогою оператора буде недоступною.

А мені вдалося ПУМБою поповнити і сплатити в Сільпо, хоч баланс лишився нульовим, як і був...

Ви фартові, або ж вони закінчують з оновленням. Я в пятницю ранком кинув 2к, в суботу пробував заплатити в сільпо 1,5к - не вдавалось
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Так, оплата пройшла, хоч я готувався до відмови.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

В мене не проходить оплата та вхідний п2п не приходить.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 01:12

  unknownurl написав:Интересно-интересно, сначала был постоянный кешбек и именная карта, а теперь бесплатное SMS-информирование...

в тарифах как было 15 грн так и осталось

  ingtrans написав:А потом они поставят звездочку и напишут, что бесплатно только первый месяц после оформления :)

:mrgreen:
Амвросий
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