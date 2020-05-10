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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 тра, 2020 19:20
chipmunk написав:
але залишок в ukrsib онлайн незмінний.
Как-то так
Звертаємо вашу увагу, що зняття коштів та розрахунки карткою будуть доступні в межах залишку, який був на рахунку станом на 01:00 09.05.2020. При цьому в системі UKRSIB online залишки по картковим рахункам можуть бути неактуальними. Послуга перевірки залишку при зверненні в Star Contact в автоматичному режимі або з допомогою оператора буде недоступною.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:11
Кочевник написав: chipmunk написав:
але залишок в ukrsib онлайн незмінний.
Как-то так
Звертаємо вашу увагу, що зняття коштів та розрахунки карткою будуть доступні в межах залишку, який був на рахунку станом на 01:00 09.05.2020. При цьому в системі UKRSIB online залишки по картковим рахункам можуть бути неактуальними. Послуга перевірки залишку при зверненні в Star Contact в автоматичному режимі або з допомогою оператора буде недоступною.
А мені вдалося ПУМБою поповнити і сплатити в Сільпо, хоч баланс лишився нульовим, як і був...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:59
kreuz написав: Кочевник написав: chipmunk написав:
але залишок в ukrsib онлайн незмінний.
Как-то так
Звертаємо вашу увагу, що зняття коштів та розрахунки карткою будуть доступні в межах залишку, який був на рахунку станом на 01:00 09.05.2020. При цьому в системі UKRSIB online залишки по картковим рахункам можуть бути неактуальними. Послуга перевірки залишку при зверненні в Star Contact в автоматичному режимі або з допомогою оператора буде недоступною.
А мені вдалося ПУМБою поповнити і сплатити в Сільпо, хоч баланс лишився нульовим, як і був...
Ви фартові, або ж вони закінчують з оновленням. Я в пятницю ранком кинув 2к, в суботу пробував заплатити в сільпо 1,5к - не вдавалось
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Додано: Нед 10 тра, 2020 22:16
Так, оплата пройшла, хоч я готувався до відмови.
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Додано: Нед 10 тра, 2020 22:20
В мене не проходить оплата та вхідний п2п не приходить.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 09:28
ATM не дає грошей собака
карта рідна, банкомат теж..
гроші на карті є, в СМС пише залишок 0.00 грн
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Додано: Пон 11 тра, 2020 11:29
Трохи оновився залишок коштів у додатку і деякі операції в історії, але не все
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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