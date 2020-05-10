patrikk написав: patrikk написав: chipmunk написав:
Карта в сільпо додатку працює, але залишок в ukrsib онлайн незмінний.
Но мне кассир сказал оплата не прошла, плати исчо, - оплатил тасей, неужели дважды заплатил?!
Таки дважды заплатил - сегодня сумма остатка ньюкарты изменилась на сумму непрошедшей оплаты и в приложении операция светится как положено - продуктові магазини. И шо тепер робить? Может у кого был подобный казус, как его решать?
Перш за все дочекатись реального списання коштів з карткового рахунку. Зараз скоріше за все сума просто заблокована і в підсумку може бути не списана (розблокується через 30 днів сама без додатокого втручання). Якщо кошти все ж списані з рахунку, то лишається або
Варіант 1. Йти до магазину та писати заяву на повернення двічи оплаченої суми.
або
Варіант 2. Йти до банку та писати заяву на чарджбек.
Перший варіант буде швидший, але на те потрібна буде згода самого магазину. Другий варіант дуже тривалий (до пів-року).