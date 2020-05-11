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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 тра, 2020 15:06
ukrprom2014 написав: Кочевник написав:
"WELCOME CARD"?
Тоже самое что и нью кард.
Маєш досвід чи ворожиш на додатку?
Подав замовлення на Welcome Card через додаток. Сьогодні телефонував манагер і сказав, що та картка, що через додаток - звичайна миттєва картка без кешбеку. І кешбечні виключно для нових клієнтів. Старим свиням - відлуп.
І ще, закритий 9 місяців тому перший Велкам кард досі висить активним в них.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 15:45
patrikk написав: chipmunk написав:
Карта в сільпо додатку працює, але залишок в ukrsib онлайн незмінний.
Но мне кассир сказал оплата не прошла, плати исчо, - оплатил тасей, неужели дважды заплатил?!
Таки дважды заплатил - сегодня сумма остатка ньюкарты изменилась на сумму непрошедшей оплаты и в приложении операция светится как положено - продуктові магазини. И шо тепер робить? Может у кого был подобный казус, как его решать?
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Додано: Пон 11 тра, 2020 16:53
patrikk написав: patrikk написав: chipmunk написав:
Карта в сільпо додатку працює, але залишок в ukrsib онлайн незмінний.
Но мне кассир сказал оплата не прошла, плати исчо, - оплатил тасей, неужели дважды заплатил?!
Таки дважды заплатил - сегодня сумма остатка ньюкарты изменилась на сумму непрошедшей оплаты и в приложении операция светится как положено - продуктові магазини. И шо тепер робить? Может у кого был подобный казус, как его решать?
Перш за все дочекатись реального списання коштів з карткового рахунку. Зараз скоріше за все сума просто заблокована і в підсумку може бути не списана (розблокується через 30 днів сама без додатокого втручання). Якщо кошти все ж списані з рахунку, то лишається або
Варіант 1. Йти до магазину та писати заяву на повернення двічи оплаченої суми.
або
Варіант 2. Йти до банку та писати заяву на чарджбек.
Перший варіант буде швидший, але на те потрібна буде згода самого магазину. Другий варіант дуже тривалий (до пів-року).
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Додано: Пон 11 тра, 2020 19:00
Кочевник написав:
Старим свиням - відлуп.
І ще, закритий 9 місяців тому перший Велкам кард досі висить активним в них.
Я свой первый Велкам закрыл заявой и через 45дн забрал новый, правда, Ситезен
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 11 тра, 2020 19:12
Питання до тих, хто має позитивний досвід. Welcome в додатку - це кешбечна картка чи ні, чи сапорт як завжди нічого не знає?
Прохання не гадати, а надати відповідь з власного досвіду.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 19:23
Кочевник, а яку саме платіжну карту Welcome ти намагався замовити через додаток? Їх там пропонують декілька й тільки одна з них в описі має "додатковий дохід".
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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- 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Додано: Пон 11 тра, 2020 20:17
MASolomko написав:
Кочевник, а яку саме платіжну карту Welcome ти намагався замовити через додаток? Їх там пропонують декілька й тільки одна з них в описі має "додатковий дохід".
Та, яка має пункт "додатковий дохід".
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Додано: Вів 12 тра, 2020 07:56
Кстати, в бете UKRSIB online для нового пользователя предлагает заказать только одну карту MasterCard World Contactless (на изображении карта Citizen) и она отличается от тех карт, которые доступны для существующих пользователей - для нее указан пункт "Кешбек 5% на покупки в интернете", которого нет ни для одной карты, доступной для существующего пользователя.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Додано: Вів 12 тра, 2020 09:16
Доброе утро всем!
Коллеги, кто-то оплачивал покупку New Card на сайте Intertop.ua - cashback начисляют?
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